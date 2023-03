Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche bedrängt - Wer hat den Mann gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat in der Alex-Müller-Straße eine 15-Jährige bedrängt. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 3. März 2023, gegen 20:30 Uhr. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte der Mann das Mädchen zu ergreifen. Was er im Schilde führte, ist nicht geklärt. Die Jugendliche schrie laut und brachte sich in Sicherheit. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der Täter. Von ihm liegen abweichende Personenbeschreibungen vor. Der Mann könnte eine rote Kappe getragen und seine braunen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden haben. Nach einer anderen Darstellung war der Unbekannte mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Laut den Beschreibungen dürfte der Verdächtige schlank und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Der Mann war dunkel gekleidet, vermutlich mit einem Kapuzenpullover (Zip-Hoodie) und einer schwarzen Hose. Weil die 15-Jährige seit dem Vorfall unter psychischen Problemen leidet, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Ermittlungen werden im Haus des Jugendrechts geführt. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist der Unbekannte aufgefallen? Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 0 entgegen. |erf

