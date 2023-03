Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten dank Zeugenhinweisen geklärt

Kaiserslautern (ots)

Wie wertvoll die Hinweise von Zeugen bei den Ermittlungen zu Unfallfluchten sein können, zeigen zwei Fälle von Mittwoch.

Gegen 13 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wie ein Mercedes-Benz auf ein Firmengelände einbog und dort gegen einen Fahnenmast stieß. Der Mast wurde dabei verbogen. Der Verursacher hielt kurz an, machte sich dann aber aus dem Staub, ohne den angerichteten Schaden zu melden. Dank des Zeugenhinweises konnte der Halter des Verursacherfahrzeugs ermittelt werden. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

Auch nach einer Fahrerflucht gegen 17.30 Uhr in der Siegelbacher Straße ist die Polizei dank Zeugenhinweisen dem Verursacher auf der Spur. Hier war ein Opel Vivaro beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Toyota Aygo gestoßen, der gerade hinter ihm an einer Ampel wartete. Als sei nichts geschehen, fuhr der Opel-Fahrer in der entgegengesetzten Richtung davon. Zeugen gaben Hinweise auf das Kennzeichen, so dass der Halter ermittelt werden konnte. Ob er zur Unfallzeit auch am Steuer saß, muss noch geklärt werden. |cri

