Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Moped-Fahrerin stürzt beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots)

Ohne Fremdeinwirkung ist die Fahrerin eines Leichtkraftrades am Mittwochmorgen gestürzt und hat sich verletzt. Die 17-Jährige war gegen 5.40 Uhr mit ihrem Moped in der Berliner Straße unterwegs und bog an der Ampelkreuzung nach links in die Pariser Straße ab. Auf nasser Fahrbahn verlor die Jugendliche dabei die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden. Weil sie anschließend über Schmerzen im Arm klagte, wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden; die Schadenshöhe ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell