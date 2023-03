POL-PPWP: Trotz "Spiegelkracher" weitergefahren

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Insgesamt sechs Anwohner hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn aus dem Schlaf geklingelt. Die Beamten hatten während ihrer nächtlichen Streife in Sembach, Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn mehr als 40 Fahrzeuge hinsichtlich ihres Schließzustandes überprüft. Dabei wurden sechs Autos festgestellt, die unverschlossen waren. Bei allen wurden ...

mehr