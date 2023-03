POL-PPWP: Von der Polizei aus dem Schlaf geklingelt...

Kaiserslautern (ots) - In der Straße "Am Vogelgesang" ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Als die Nutzerin des BMW Mini Cooper am frühen Nachmittag zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Streifschaden am Heck des Fahrzeugs fest. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden. Er war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mini-Cooper gestoßen. ...

