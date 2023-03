Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ertappter Ladendieb wird ausfallend

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt am Stiftsplatz ausfallend geworden. Mitarbeitern fiel kurz nach 17 Uhr auf, dass sich der Mann im Bereich der Obst-Abteilung aufhielt und aus der Auslage Trauben aß. Als er darauf angesprochen wurde, fing der Unbekannte an herumzuschreien. Und als er aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen, beschimpfte und beleidigte er eine Mitarbeiterin. Anschließend zog er in unbekannte Richtung ab.

Die Personalien des "Langfingers" sind noch nicht bekannt. Von ihm liegt lediglich folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter, osteuropäisches Aussehen, sprach teilweise Russisch oder Polnisch, bekleidet mit blauen Jeans, gelber Steppjacke und weißer Mütze. |cri

