Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schäden an Autos angerichtet und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

In der Straße "Am Vogelgesang" ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Als die Nutzerin des BMW Mini Cooper am frühen Nachmittag zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Streifschaden am Heck des Fahrzeugs fest. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden. Er war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mini-Cooper gestoßen. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.30 und 14 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist und die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Auch aus der Lutrinastraße wurde am Dienstag eine Unfallflucht gemeldet. Hier wurde ein geparkter VW Polo zwischen 8 und 10.55 Uhr beschädigt. Dank eines Zeugen gibt es einen Hinweis auf einen Toyota RAV4, der den Unfall verursacht haben soll. Als der VW-Besitzer kurz vor 11 Uhr zum Parkplatz seines Autos kam, fand er seinen Pkw mit einem Schaden an der Frontstoßstange vor und entdeckte unter dem Scheibenwischer einen Zettel. Darauf hatte ein Zeuge notiert, dass er den Unfall beobachtet habe. Demnach war ein Toyota beim Ausparken gegen den VW Polo gestoßen. Der Fahrer sei noch ausgestiegen und habe sich den angerichteten Schaden angeschaut, sei dann aber wieder eingestiegen und weggefahren. Die Ermittlungen laufen.

Gesucht wird auch noch der Verursacher, der am Dienstag in der Mannheimer Straße auf dem Parkplatz eines Discounters einen Opel Corsa beschädigt hat. Die Halterin entdeckte am späten Nachmittag Kratzer auf der Beifahrerseite ihres Autos und meldete der Polizei, dass auch ein Plastikteil, das zum Fahrzeug gehöre, herunterhänge. Eine Streife schaute sich den Schaden vor Ort an und stellte fest, dass es sich vermutlich nicht um einen Verkehrsunfall handelt, sondern vielmehr um eine Sachbeschädigung - ob fahrlässig oder mutwillig, ist unklar. Zeugen, die zwischen 10.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden. |cri

