Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuerlöscher abgerissen und versprüht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in einer Tiefgarage in der Wackenmühlstraße Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 18 und 20.50 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Kurz vor 21 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass in der Tiefgarage des Mehrparteienhauses mehrere Feuerlöscher von der Wand gerissen wurden und der Inhalt teilweise versprüht wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfemitteln.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell