Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Fahrerflucht und Beleidigung eines Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Anzeigen hat sich ein Mann am Dienstagvormittag in Kaiserslautern eingehandelt. Ein Zeuge beobachtete gegen 10 Uhr in der Mühlstraße, wie der Unbekannte mit einem Pkw rückwärts aus einer Seitengasse fuhr und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Fahrer stieg aus und sammelte abgefallene Fahrzeugteile seines Opel Astra ein; anschließend setzte er sich wieder ans Steuer.

Als er Mann merkte, dass er einen "Zuschauer", zeigte er dem Passanten den ausgestreckten Mittelfinger; anschließend fuhr er einfach davon, ohne den Unfall zu melden.

Der Zeuge hatte zum Glück mit seinem Handy ein Foto des Unfallfahrzeugs gemacht. Er informierte die Polizei. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter und verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Unfallflucht sowie Beleidigung zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell