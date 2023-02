POL-KA: (KA) Karlsruhe/Walzbachtal - Exhibitionist belästigt Jugendliche in S-Bahn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Aus bislang nicht näher bekannter Ursache kam ein 33-Jähriger Autofahrer am Mittwochmittag in Staffort von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Straßenlaterne sowie einen Gartenzaun. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Lenker eines Ford Transit gegen 12:15 Uhr vom Gelände eines Einkaufsmarktes in der Büchenauer Straße in Richtung Ortsmitte. Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kam ...

mehr