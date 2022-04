Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkrs. RW) Polizei sucht Superbike-Fahrer

Schenkenzell (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Yamaha-Motorrades, der am vergangenen Montag gegen 15.15 Uhr in der Schenkenburg-Kurve einem entgegenkommenden Seat bedrohlich nahe gekommen ist. Der Autofahrer, der aus Schiltach kam, geriet beim Ausweichen gegen die Leitplanke, wodurch ein erheblicher Schaden an der Karosserie entstand. Wie der 29 Jahre alte Fahrer des Seat-SUV bei der Polizei in Alpirsbach angab, war der Fahrer des schwarzen Motorrads offenbar sehr schnell unterwegs. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es aber nicht. Anhand der Beschreibung geht die Polizei davon aus, dass der Biker, der eine schwarze Lederkombi und einen grauen Helm trug, mit der bis zu 200 PS starken Supersportmaschine vom Typ YZF-R1 unterwegs war. Hinweise zu dem Fahrer und Motorrad nimmt die Polizei Alpirsbach unter der Telefonnummer 07444/9561390 entgegen.

