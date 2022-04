Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto weicht Lastwagen aus und landet in Garten (11.04.2022)

Niedereschach, L181 (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagmittag, nach einem Ausweichmanöver mit einem Lastwagen auf der Landesstraße 181 zwischen Fischbach und Niedereschach von der Fahrbahn abgekommen und in einem Garten gelandet. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer fuhr von einer Baustelle auf die L181 auf. Dabei übersah der Trucker einen von links aus Richtung Fischbach kommenden Ford eines 35 Jahre alten Mannes. Um einen Zusammenstoß mit dem Brummi zu vermeiden, wich der Fordfahrer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem Garten. Er blieb unverletzt. Am demolierten Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

