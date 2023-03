POL-PPWP: Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) - Ein Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt am Stiftsplatz ausfallend geworden. Mitarbeitern fiel kurz nach 17 Uhr auf, dass sich der Mann im Bereich der Obst-Abteilung aufhielt und aus der Auslage Trauben aß. Als er darauf angesprochen wurde, fing der Unbekannte an herumzuschreien. Und als er aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen, beschimpfte und beleidigte er eine ...

