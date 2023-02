Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 37-Jähriger beraubt +++ "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" +++ Weitere Einbrüche über das Wochenende

1. 37-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Luisenstraße, 09.02.2023, 02.30 Uhr bis 03.00 Uhr,

(pl)Am Samstagabend brachte ein 37-Jähriger Mann zur Anzeige, dass er in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Luisenstraße von zwei Männern beraubt worden sei. Nach Angaben des Geschädigten sei er nachts gegen 02.30 Uhr in der Innenstadt zwei Männern begegnet, welche ihn unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben sollen, sein Bargeld herauszurücken. Da der 37-Jährige nur einen geringen Bargeldbetrag mit sich führte, seien die Räuber mit ihm zwecks einer Bargeldabhebung zu einem Bankautomaten gegangen und hätten sich dann schließlich mit dem abgehobenen Bargeld entfernt. Einer der beiden Räuber war ca. 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte kurze braune Haare, eine helle Hautfarbe sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Getragen habe er eine schwarze kurze Kapuzenjacke, Jeans, eine schwarze Sonnenbrille und dunkle Sneakers. Der Komplize war etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 - 1,70 Meter groß, schlank und hatte eine helle Hautfarbe, schulterlange schwarze Haare sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Auch er war mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 11.02.2023, 19.00 Uhr bis 12.02.2023, 01.00 Uhr, 13.02.2023, 00.30 Uhr bis 01.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und an weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Bei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt. Bei einer im Bereich des Luisenplatzes kontrollierten Person wurde Crack aufgefunden und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurden im Bereich Rheinstraße/ Luisenplatz vier Personen kontrolliert, welche zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Abgesehen davon wurden als verloren ausgeschriebene Dokumente aufgefunden und sichergestellt. In der Nacht zum Montag führten drei Streifen der Wiesbadener Polizei Fußstreifen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten sechs Personen und konnten erfreulicherweise auch in dieser Nacht keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Kein Messer bedeutet auch keine Gefahr, dass ein solches bei einer Auseinandersetzung eingesetzt wird und möglicherweise schwere Verletzungen verursacht. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

3. Weitere Einbrüche über das Wochenende, Wiesbaden, 11.02.2023 bis 13.02.2023,

(pl)Neben den bereits vermeldeten Einbrüchen kam es im Verlauf des Wochenendes in Wiesbaden zu noch weiteren Taten. Allein am Samstag wurden vier Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht. Während es den Tätern in drei Fällen nicht gelang, in die Räumlichkeiten einzudringen oder sie erwischt wurden, entwendeten sie in den Abendstunden aus einem Einfamilienhaus in der Gotenstraße in Delkenheim aufgefundene Wertgegenstände. Auf frischer Tat von der anwesenden Bewohnerin ertappt, wurden zwei Einbrecher am Samstagmittag in der Riederbergstraße. Sie hatten sich dort gegen 12.40 Uhr an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht und dann unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Laut der Bewohnerin soll es sich bei den geflüchteten Tätern um zwei Männer gehandelt haben, von denen einer als etwa 30 Jahre alt, maximal 1,75 Meter groß, schlank mit dunklen kurzen Haaren beschrieben wurde. Er habe eine grüne Baseballmütze, eine blaue Jeans, eine braune Jacke sowie Turnschuhe getragen. Der Komplize soll ca. 1,80-1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. In der Nacht zum Sonntag wurde ein Restaurant in der Schiersteiner Straße von Einbrechern angegangen. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen einen Tresor mit Bargeld mitgehen. Beim Einbruch in einen Kiosk in der Dotzheimer Straße erbeuteten Unbekannte am Sonntagmorgen Zigaretten, Bargeld und technische Gerätschaften. Die Täter hatten zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr die Fensterscheibe des Kiosks eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Schützenstraße gemeldet. Die Täter hatten in diesem Fall zwischen Mittwoch und Sonntag zugeschlagen und aus der Wohnung Bargeld entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Montag an der B455. Unbekannte Täter sind dort gegen 02.05 Uhr in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

