Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ 76 neue Kolleginnen und Kollegen im Polizeipräsidium Westhessen begrüßt +++

Wiesbaden (ots)

76 neue Kolleginnen und Kollegen im Polizeipräsidium Westhessen, Polizeipräsident Felix Paschek begrüßt Neuzugänge, Wiesbaden, Montag, 06.02.2023

(he)Am vergangenen Montag begrüßte die Behördenleitung des Polizeipräsidiums Westhessen 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche ab sofort in den verschiedensten Funktionen ihren Dienst aufnehmen und somit ihre Kolleginnen und Kollegen bei der täglichen Arbeit für mehr Sicherheit unterstützen. Behördenleiter Felix Paschek hob in seiner Begrüßung die Wichtigkeit eines funktionierenden Rechtsstaates hervor und zeigte auf, welche herausragende Rolle die Polizei in diesem erfüllt. Für den weiteren Werdegang innerhalb der Polizei wünschte er allen Anwesenden viel Erfolg und natürlich im Besonderen, dass alle Kolleginnen und Kollegen stets gesund aus ihren Einsätzen und Diensten zurückkehren. Das Zusammentreffen wurde von der vollständig anwesenden Führungsebene des Polizeipräsidiums Westhessen genutzt, um sich ihren neuen Mitarbeitenden vorzustellen und diese herzlich zu begrüßen. Wiederholt betonten die Abteilungs- und Direktionsleitungen, dass man über die zukünftige Verstärkung des eigenen Zuständigkeitsbereiches hoch erfreut sei. Damit einhergehend wurde mit einem Augenzwinkern erklärt, dass man für eine Eingewöhnung nicht sehr lange Zeit habe, da die nächsten Einsätze in Kürze anstünden. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wurde den 68 Vollzugsbeamtinnen und -beamten sowie acht Tarifangestellten die Möglichkeit gegeben, das Hauptgebäude des PP Westhessen inklusive Polizeigewahrsam und Einsatzzentrale kennenzulernen. Anschließend begannen die "Neuen" ihren Dienst innerhalb der einzelnen Polizeidirektionen oder auch in verschiedenen Kommissariaten der Kriminalpolizei. Herzlich Willkommen im Polizeipräsidium Westhessen!

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell