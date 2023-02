Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub auf Kiosk gescheitert - Mutmaßlicher Räuber festgenommen +++ Unbekannter von Kontrahenten mit Messer bedroht +++ Zwei Personen mit Pfefferspray attackiert - Festnahme +++ Einbrecher zugange

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Kiosk gescheitert - Mutmaßlicher Räuber festgenommen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 09.02.2023, 02.35 Uhr,

(pl)In der Schwalbacher Straße kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk. Der mutmaßliche Täter konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei festgenommen werden. Gegen 02.35 Uhr bedrohte ein Mann den Mitarbeiter des Kiosks in der Schwalbacher Straße mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargelds. Ein vor Ort anwesender Taxifahrer wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Räuber laut an, woraufhin dieser unverrichteter Dinge in Richtung Faulbrunnenstraße davonrannte. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die verständigten Polizeikräfte den mutmaßlichen Räuber, einen 18-jährigen Wiesbadener, antreffen und festnehmen. Der Fluchtvorgang wurde durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet. Der Festgenommene wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit aufs Revier genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Unbekannter von Kontrahenten mit Messer bedroht, Wiesbaden, Goebenstraße, 08.02.2023, 21.15 Uhr,

(pl)In der Goebenstraße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein bislang unbekannter Mann von seinem Kontrahenten mit einem Messer bedroht wurde. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei die Auseinandersetzung gegen 21.15 Uhr. Einer der Beteiligten soll währenddessen ein Messer in der Hand gehalten und seinem Gegenüber hiermit gedroht haben. Beim Eintreffen der unmittelbar entsandten Polizeistreifen war keine Auseinandersetzung mehr im Gange und der mit dem Messer bedrohte Mann hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizeikräfte konnten jedoch den mutmaßlichen Täter in der Nähe antreffen und festnehmen. Der 35-Jährige führte bei seiner Festnahme kein Messer mit sich. Das Messer wurde dann aber im näheren Umfeld aufgefunden und sichergestellt. Ein bei dem sich verbal aggressiv verhaltenden Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet den bislang noch unbekannten Mann sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Zwei Personen mit Pfefferspray attackiert - Festnahme, Wiesbaden, Bleichstraße, 08.02.2023, 21.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurden in der Bleichstraße zwei bislang noch unbekannte Personen mit Pfefferspray attackiert. Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Frankfurter, konnte von einer Streife der Verkehrspolizei der Stadt Wiesbaden gestellt werden. Die Kräfte der Verkehrspolizei waren gegen 21.30 Uhr zufällig auf den Vorfall aufmerksam geworden und hielten den 30-jährigen Tatverdächtigen daraufhin bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte fest. Der Festgenommene wurde von einer Streife des 1. Polizeireviers mit auf die Dienststelle genommen und das Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Der Vorfall wurde durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und bittet die bislang noch unbekannten Geschädigten sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Einbruch in Geschäft,

Wiesbaden, Bleichstraße, 08.02.2023, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Bleichstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrparteienhauses und öffneten dort gewaltsam die Tür des Geschäftes. Bei dem Einbruch ließen die Täter ein Fahrrad und einen E-Scooter mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fenster von Kindertagesstätte hält Einbrechern stand, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 03.02.2023, 18.00 Uhr bis 07.02.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Das Fenster einer Kindertagesstätte in der Hauptstraße in Kostheim hat zwischen Freitagabend und Dienstagabend Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

