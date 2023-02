Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei 62-Jährige Frau vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Dotzheim, 07.02.2023, 18.45 Uhr,

(wie) Seit Dienstag, dem 07.02.2023, wird die 62-jährige Christa VORWERG aus einem Krankenhaus in Wiesbaden-Dotzheim vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen, als sie ihre Station für einen Ausgang verließ und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die behandelnden Ärzte können eine Gefahr für Frau VORWERGs Gesundheit nicht ausschließen, sie benötigt eine regelmäßige Behandlung. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Die Vermisste ist 1,76 Meter groß, hat eine korpulente Statur, blonde Haare und blaue Augen. Angaben zu ihrer Bekleidung können nicht gemacht werden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

