Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruch in der Gemeinde Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in ein Einfamilienhaus in der Kimmer Straße in Dingstede eingebrochen und haben Wertgegenstände entwendet.

Dabei brachen sie in der Zeit von Sonntag, 28. August 2022, 03:00 Uhr, bis Mittwoch, 31. August 2022, 14:15 Uhr, eine Werkstatt auf und gelangten so in ein angrenzendes Einfamilienhaus. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich eine unbekannte Menge Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

