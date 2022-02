Polizei Hamburg

POL-HH: 220204-6. Diebstahl im Pflegeheim - Durchsuchung bei Tatverdächtiger

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 13.12.2021 bis 14.12.2021; Tatort: Hamburg-Sternschanze

In einem Pflegeheim in der Sternschanze soll eine Mitarbeiterin Gegenstände einer verstorbenen Bewohnerin gestohlen haben. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamts 116 die Wohnung der Tatverdächtigen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte eine Frau aus Hessen Mitte Dezember Anzeige bei der Polizei in Hamburg erstattet. Die Schwester dieser Anzeigenerstatterin war zuvor in einem Hamburger Pflegeheim verstorben und ihr Nachlass war in dem Zimmer der Einrichtung bereits zusammengepackt worden. Als der Abtransport erfolgen sollte, stellte die Erbin das Fehlen mehrerer Gegenstände fest. Im Einzelnen waren unter anderem Schmuck, seltene Sammeltassen, dekorative Blechdosen und weitere Porzellangegenstände im Gesamtwert von offenbar mehreren hundert Euro gestohlen worden.

Wie sich schnell herausstellte waren Teile des Diebesguts bei einer Verkaufsplattform im Internet inseriert. Die Anzeigenerstatterin hatte die Gegenstände wiedererkannt und auch Notiz davon genommen, dass sie in Hamburg zum Kauf angeboten wurden.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der nunmehr in den Fokus der Ermittler gerückten Tatverdächtigen. Bei ihr handelt es sich um eine 48-jährige Deutsche, die Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung ist.

Bei der gestern erfolgten Durchsuchung ihrer Wohnung in Altona stellten die Ermittler Teile des Diebesguts und diverse medizinische Utensilien sicher. Der Verkauf einiger der entwendeten Gegenstände war offenbar bereits abgewickelt.

Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtige dauern an, insbesondere auch zur Herkunft der sichergestellten medizinischen Utensilien.

