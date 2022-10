Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Kontrolle von landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Am Donnerstag (06.10.2022) kontrollierte die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg im Landkreis Rotenburg (Wümme) den landwirtschaftlichen Verkehr. Der Schwerpunkt wurde hierbei vor allem auf Erntefahrzeuge gelegt.

Die 16 eingesetzten Polizistinnen und Polizisten haben insgesamt 41 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen "unter die Lupe genommen", wovon 27 beanstandet wurden. Die Beanstandungsquote lag somit bei über 65 %. In zehn Fällen musste sogar die Weiterfahrt untersagt werden. Auffällig waren vor allem Verstöße im Bereich der Ladungssicherung und der mangelhaften Bereifung. In einem Fall wurde ein an der Frontaufhängung angebrachtes Anbaugerät (Siloverteiler) weder am dazugehörigen Ackerschlepper gesichert noch kenntlich gemacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell