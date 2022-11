POL-MFR: (1367) Mutmaßlichen Rezeptfälscher festgenommen

Fürth (ots) - Am Mittwochnachmittag (09.11.2022) verlor ein Mann in Fürth die Kontrolle in seiner Wohnung. Der Mann musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden. Gegen 14:00 Uhr kam es in der Fürther Weststadt zu einem Polizeieinsatz, da ein 43-Jähriger in seiner Wohnung die Kontrolle über sein Handeln verlor und dort randalierte. Vor Ort stellten die ...

mehr