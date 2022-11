Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1364) Einbrecher entwendeten Schmuck

Heilsbronn (ots)

Am Mittwochvormittag (09.11.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 14:30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung am Marktplatz.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck sowie Zigaretten im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro und flüchteten daraufhin.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell