POL-DO: Falsche Telekom-Mitarbeiter berauben Frau in Brackel - Zeugen gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1398 An einem Zufahrtsweg zur Hellerstraße in Dortmund-Schanze ist am Mittwoch (21. Dezember) ein 64-jähriger Dortmunder beraubt worden. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang ein Unbekannter den Fahrer aus seinem SUV auszusteigen, um ihn im Anschluss zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 09:15 Uhr. Der Dortmunder befuhr die ...

mehr