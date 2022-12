Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, LKr. Konstanz) Betrunken auf geparktes Auto gefahren

Radolfzell (ots)

Ein junger Mann ist am Sonntagmorgen auf der Höristraße betrunken auf ein geparktes Auto aufgefahren. Der 29-Jährige fuhr mit einem BMW X4 gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und flüchtete anschließend zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte er jedoch kurz darauf noch in der Nähe angetroffen werden. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von über 1,7 Promille, woraufhin er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Um den demolierten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 29-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

