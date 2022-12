Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Leinerstraße - schwarzen Renault Twingo beschädigt

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einer Unfallflucht auf der Leinerstraße einen Renault beschädigt. Der Unbekannte fuhr Unfallflucht - im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagmittag, 14 Uhr - gegen den am Straßenrand geparkten schwarzen Twingo und beschädigte diesen dabei im Bereich des vorderen linken Radkastens. Zudem riss durch die Kollision die Stoßstange aus der Verankerung. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Am Twingo entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz ( 07531 995-2222) zu melden.

