POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Dürbheim/Landkreis Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 02.12.2022, 21.30 Uhr, bis Samstag, 03.12.2022, 12.10 Uhr, wurde ein in der Hindenburgstraße in Dürbheim abgestellter Pkw durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem Ford Focus beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Nach dem bisherigen ...

mehr