POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen auf der Wessenbergstraße zusammen - 86-Jährige verstirbt an der Schwere ihrer Verletzungen - Polizei sucht nachträglich Zeugen

Die Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, der sich bereits am Donnerstag, den 24.11.2022, gegen 08:30 Uhr, auf der Wessenbergstraße ereignet hat. Ein 86-jährige Frau war mit einem Fahrrad auf der Wessenbergstraße in Richtung Hussenstraße unterwegs. Auf Höhe des Pfalzgarten bog die 86-Jährige unvermittelt nach links ab und stieß dabei mit einem 47-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der gerade an der Frau vorbeifuhr. Beide Radler stürzten. Die Seniorin, die keinen Helm trug, erlitt schwerste Kopfverletzungen, an denen sie eine Woche später in einem Krankenhaus verstarb. Der 47-Jährige erlitt lediglich leichtere Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Zusammenstoß der beiden Radfahrer beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzen.

