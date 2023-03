Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist die Notfalltasche geblieben?

Kaiserslautern (ots)

Die Notfalltasche eines Rettungsdienstes ist am Mittwochabend in der Straße "Bahnheim" verschwunden. Die Sanitäter hatten dort gegen 19.30 Uhr einen Einsatz. Dabei wurde die Tasche mit den Notfallmedikamenten vor der Seitentür des Rettungswagens abgestellt und in der Folge im Behandlungsraum des Fahrzeugs ein Patient versorgt.

Nach dem Ende des Einsatzes schloss das Team die Fahrzeugtüren und machte sich auf den Rückweg. Als die Mitarbeiter bemerkten, dass die Notfalltasche nicht mit an Bord des Rettungswagens ist, fuhren sie zurück zum Einsatzort - es war aber keine Tasche mehr aufzufinden.

Wer die Tasche samt der Medikamente an sich genommen hat, ist unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell