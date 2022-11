POL-HF: Auseinandersetzung endet mit Widerstand- Polizeibeamte verletzt

Hiddenhausen (ots) - (sls) Der Besitzer einer Gaststätte an der Löhner Straße in Hiddenhausen bemerkte am Donnerstagmorgen (24.11.), dass in sein Lokal in der Nacht zuvor eingebrochen wurde. Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr habe er als letztes das Restaurant verlassen und allen Türen ordnungsgemäß verschlossen. Am anderen Morgen habe er dann zerbrochene Blumentöpfe außerhalb und innerhalb vor einer Fensterbank ...

