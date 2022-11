Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Restaurant- Fenster als Einstieg genutzt

Hiddenhausen (ots)

(sls) Der Besitzer einer Gaststätte an der Löhner Straße in Hiddenhausen bemerkte am Donnerstagmorgen (24.11.), dass in sein Lokal in der Nacht zuvor eingebrochen wurde. Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr habe er als letztes das Restaurant verlassen und allen Türen ordnungsgemäß verschlossen. Am anderen Morgen habe er dann zerbrochene Blumentöpfe außerhalb und innerhalb vor einer Fensterbank aufgefunden. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster, um in das Lokal zu gelangen. Im Inneren entwendeten sie aus einer Geldkassette Bargeld in drei-stelliger Höhe. Aus dem Küchenbereich wurde zudem noch Speiseöl und Fischdosen mitgenommen. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Objekt. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

