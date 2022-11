Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Transit überschlägt sich bei Unfall- Vorfahrt missachtet

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am frühen Mittwochmorgen (23.11.) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansastraße im Bereich der Auf-/Abfahrt zur Autobahn A 30. Gegen 07.25 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Bünde die Hansastraße in Fahrtrichtung Bünde. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 21-Jähriger aus Versmold mit seinem Ford Transit in entgegengesetzter Richtung. Der Bünder beabsichtigte mit seinem weißen Skoda Kodiaq nach links auf die Autobahn in Richtung Osnabrück aufzufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Versmolder mit seinem Transit. Es kam zum einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde schleuderte der Transit einige Meter weiter und kippte auf die Seite. Der Skoda wurde im Frontbereich total beschädigt. Der 21-Jährige konnte selbständig aus dem gekippten Transit aussteigen. Beide Fahrer mussten mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Bünder Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der erheblichen Schäden (30.000 Euro) mussten beide Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr Bünde wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Unfallstelle gesichert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell