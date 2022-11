POL-HF: Verkehrsunfall am Klinikum Herford- Insassin leicht verletzt

Herford (ots) - (sls) Mit der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" waren unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einer Seniorin in Herford erfolgreich. Am Samstagabend meldete sich zunächst eine junge Frau am Telefon der Seniorin und gab sich als Polizeibeamten einer "SoKo 9" aus. Mit den Hinweisen zu Einbrüchen in der Nachbarschaft und Nachfragen zu ...

mehr