Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn aus einer Bagatelle eine Strafanzeige wird...

Kaiserslautern (ots)

Ein vermeintlicher Bagatellunfall am späten Mittwochabend dürfte für einen jungen Mann weitreichende Folgen haben. Der 23-Jährige wollte kurz nach halb 11 in der Pariser Straße seinen Citroen C5 in einer Parkbucht abstellen. Dabei streifte er jedoch den rechts daneben parkenden VW Up. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Eigentlich keine "große Sache", allerdings stellten die Polizeibeamten bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort beim Verursacher drogentypische Auffälligkeiten fest. Einen Urintest lehnte der 23-Jährige ab. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist dem jungen Mann sicher. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung kommt noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Die Fahrerlaubnisbehörde wird entsprechend informiert. |cri

