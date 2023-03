Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann verletzt Partnerin und greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in der Innenstadt randaliert und sich sowie seine gleichaltrige Lebenspartnerin leicht verletzt. Weil der Mann auch Polizisten angriff, setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein.

Kurz nach 4 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, weil der 23-Jährige "die gesamte Wohnung auseinandernehmen würde". Eine Funkstreife traf den mutmaßlichen Randalierer in der Küche der besagten Wohnung an. Der Mann ging sofort aufbrausend und aggressiv auf die Polizisten zu. Erst als die Einsatzkräfte den Einsatz des DEIG androhten, beruhigte er sich - allerdings nicht lange: kurz darauf ging er mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten los. Die Beamten setzten jetzt das DEIG ein und stoppten den Angriff. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Eine vorsorgliche Untersuchung im Krankenhaus lehnte der 23-Jährige ab. Die Kopfverletzung, welche er sich beim Randalieren zuzog, wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Helfer kümmerten sich auch um die Lebenspartnerin, die durch Schläge mit einem Möbelstück leicht verletzt wurde. Zum Schutz der Frau verfügte die Polizei ein Kontakt- und Annährungsverbot gegen den 23-Jährigen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell