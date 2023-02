Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Einbrecher entwenden Tresor aus Büroräumlichkeiten - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen Samstagabend, gegen 18:30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 09:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem im Erdgeschoss gelegenen Büro in der Moltkestraße und entwendete hieraus einen Tresor. Die Täterschaft hebelte eine Terrassentür auf und gelangte so in das Innere des Anwesens. Hieraus erbeutete sie einen Tresor, in welchem sich Bargeld sowie hochwertiger Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro befand. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell