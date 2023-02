Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere PKW aufgebrochen und Lenkradsperren von Kleinkrafträdern überwunden - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich drei PKW-Aufbrüche, ein durchwühltes Fahrzeug und drei beschädigte Kleinkrafträder wurden am vergangenen Wochenende beim Polizeirevier Weinheim zur Anzeige gebracht. Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntagabend, 21 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter das hintere Dreieckfenster eines PKWs in der Kurt-Schumacher-Straße ein und durchwühlte das Fahrzeug. Da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, ging die Täterschaft leer aus. Im Gegensatz dazu stahl eine unbekannte Täterschaft ein Paket mit Schuhen, aus einem Audi, welcher wenige Meter vom ersten Fahrzeug entfernt geparkt war. In den Audi gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Seitenfensters. In einer Tiefgarage der Kurt-Schumacher-Straße schlugen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 14:30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr sowohl das Dreiecksfenster als auch die Seitenscheibe eines Citroens ein. Auch hier machten die Täter keine Beute. In eine weitere Tiefgarage, in der Händelstraße, drang eine unbekannte Täterschaft zwischen Samstagabend, 22:30 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr ein. An drei Kleinkrafträdern wurden die Frontabdeckungen abgerissen. An zwei der drei Fahrzeugen überwanden die Unbekannten die Lenkradsperren unter Gewalteinwirkung. Entwendet wurden nach bisherigem Stand keine Fahrzeuge. Aus einem unverschlossenen Fiat, welcher ebenfalls in der Tiefgarage parkte, fehlten jedoch mehrere Flaschen Alkohol sowie eine Sporttasche. In allen Fällen hat das Polizeirevier Weinheim die Ermittlungen u.a. wegen besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Erste Spuren am Tatort wurden gesichert und werden nun ausgewertet. Inwiefern die Taten miteinander zusammenhängen wird geprüft. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.

