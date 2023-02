Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten im Linienbus - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits vergangenen Freitag gegen 13 Uhr kam es zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer eines Linienbusses am Hauptbahnhof in Weinheim zu Streitigkeiten. Der 41-jährige Fahrgast, wollte dort mit seinem Fahrrad zusteigen. Da im Bus der Platz für ein Fahrrad nicht mehr ausreichte, musste dem Mann die Mitfahrt untersagt werden. In der Folge soll der 41-Jährige den Busfahrer beleidigt und gegen den Bus gespuckt haben. Da die Sachverhaltsschilderungen des Busfahrers und des 41-Jährigen voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Weinheim nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich telefonisch unter 06201/1003-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell