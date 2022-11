POL-FR: Freiburg Innenstadt Raub Im Colombipark - Eingreifender Zeuge gesucht

Freiburg (ots) - Bötzingen- Am Samstag 12.11.2022 kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Breisach in der Markgrafenstraße einen Pkw-Fahrer welcher bei einem Alkoholvortest 1,35 Promille in das Gerät blies. Daher erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde einbehalten. Im Weiteren wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 ...

