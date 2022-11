POL-FR: Vogtsburg-Oberbergen - Pkw-Fahrer unter Kokaineinfluss

Landkreis Emmendingen (ots) - Am Mittwoch, 09.11.2022, gegen 08:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Radfahrerin die Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße "Am Elzdamm" fuhr sie an einer bislang unbekannten Fußgängerin vorbei. Hierbei versetzte die Fußgängerin der Fahrradfahrerin ...

mehr