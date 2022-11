Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Radfahrerin wird bei der Vorbeifahrt durch Fußgängerin verletzt - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Emmendingen (ots)

Am Mittwoch, 09.11.2022, gegen 08:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Radfahrerin die Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße "Am Elzdamm" fuhr sie an einer bislang unbekannten Fußgängerin vorbei. Hierbei versetzte die Fußgängerin der Fahrradfahrerin einen Schlag mit dem Ellenbogen in den Rippenbereich. In Folge dessen, stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich am Knie. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Fußgängerin geben können. Hinweise können rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582110) gemeldet werden.

jg/ EM

