POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken mit Pedelec gestürzt

Freiburg (ots) - Ein 40-jähriger Mann ließ sich am Samstag, 12.11.2022, gegen 13.35 Uhr, an einer Fleischtheke in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Friedlingen bedienen. Dabei stand der Mann wohl mit dem Rücken zu seinem Einkaufwagen. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter und nahm die Herrenhandtasche des 40-Jährigen aus dem Einkaufwagen. In der ...

mehr