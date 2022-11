Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auf Autobahn rechts überholt und Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin wurde auf der Autobahn A 98 von einem 61-jährigen Pkw-Fahrer rechts überholt und beim Einscheren kam es wohl zu einem Unfall. Die 57-Jährige befuhr am Samstag, 12.11.2022, gegen 20.15 Uhr, den linken Fahrstreifen der Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein, als in Höhe der Anschlussstelle Kandern der 61-Jährige mit einer überhöhten Geschwindigkeit von hinten gekommen sei und die 57-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen überholt habe. Als der 61-Jährige wieder vor die 57-Jährige einscherte, soll er den Pkw der 57-Jährigen seitlich touchiert haben. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt vor, konnte im Nachgang aber ermittelt werden. Am Pkw der 57-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

