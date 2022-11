Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Brühl-Beurbarung - Reifenstecher - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 12. November auf Sonntag, dem 13. November, wurden mehrere geparkte Autos im Bereich Brühl-Beurbarung beschädigt. Mittlerweile sind fünf Fälle bekannt, bei denen in der Lortzing- und der Emmendinger Straße an Autos die Reifen gestochen und zerstört wurden. Der Sachschaden liegt im Bereich mehrerer 1000 Euro. Inwiefern diese Taten im Zusammenhang zu etlichen Sachbeschädigungen im Bereich Brühl/ Herdern in den letzten Monaten steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Herdern.

Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen und bittet die Bevölkerung bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 zu wählen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten sich unter Tel.: 0761-29607-0, zu melden. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

