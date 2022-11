Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Kupferdach von Informationstafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In Verlauf der vergangenen Wochen (07.-14.11.2022) ist das Kupferblechdach der Touristinformationstafel bei der Sägmooshütte an der Wührstraße in Görwihl gestohlen worden. Das ca. zwei Quadratmeter große Satteldächle wurde abmontiert. Die Instandsetzungskosten dürften bei rund 1000 Euro liegen, der Materialwert des entwendeten Metalls bei ca. 100 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.

