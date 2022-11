Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Mann attackiert Rettungswagen - Gewahrsam

Am Samstagabend, 12.11.2022, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Mann in Bad Säckingen einen Rettungswagen attackiert. Gegen 20:30 Uhr hatte der 33-jährige auf der Straße halbnackt herumgeschrien und randaliert. Er soll gegen den wegen ihm gerufenen Rettungswagen getreten und eine Flasche dagegen geworfen haben. Die Besatzung hatte sich vorsorglich eingeschlossen. Die eingetroffenen Polizeistreifen konnte den Mann beruhigen und in Gewahrsam nehmen. Ein Alcomtatentest ergab rund 1,2 Promille. Der Mann will von Dritten zuvor angegriffen worden sein und wies auch leichte Verletzungen auf. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

