POL-WOB: Polizei sucht Zeugen - Zigarettenautomaten im Helmstedter Südkreis angegangen

In der Nacht von Samstag, den 12.11.2022 auf Sonntag, den 13.11.2022 wurden durch bislang unbekannte Täter gleich zwei Zigarettenautomaten in der Samtgemeinde Heeseberg angegangen. Dabei wurde gegen 01:20 Uhr zunächst versucht einen Automaten in der Watenstedter Straße in Gevensleben gewaltsam zu öffnen. Als ein Anwohner durch einen lauten Knall darauf aufmerksam wurde, flüchtete eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe ohne Diebesgut fußläufig vom Tatort. Um 01:57 Uhr kam es dann zu einer Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten in der Straße ,,Hinter der Schmiede" in Beierstedt. Hier wurde der Automat abgeschraubt und dann abtransportiert. Durch mehrere Zeugen konnte ein dunkles Fahrzeug sowie mehrere Personen an dem Automaten festgestellt werden. Der PKW flüchtete kurz darauf mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Jerxheim-Bahnhof. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagen verliefen negativ. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird davon ausgegangen, dass beide Taten möglicherweise durch dieselben Täter ausgeführt wurden. Die Polizei Schöningen bittet Zeugen und Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Ortschaften oder sogar in unmittelbarer Nähe der Tatorte gesehen haben sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 05352-951050 in Verbindung zu setzen.

