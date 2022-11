Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrraddemonstration von Braunschweig nach Wolfsburg - Polizei zieht positive Bilanz

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 14.11.2022

Am Sonntag fand eine Fahrraddemonstration mit zunächst 70 Teilnehmern statt, die am späten Vormittag in Braunschweig begann und durch Bereiche der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt durch Wolfsburg nach Warmenau führte. Die Gesamteinsatzleitung lag dabei in den Händen der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, die von Polizeikräften umliegender Dienststellen unterstützt wurde. Die Versammlung verlief ohne Zwischenfälle.

Die Auftaktkundgebung gegen den Ausbau der A 39 und den Bau des Trinity-Werks, fand um 11:00 Uhr in Gliesmarode statt. Im Anschluss verließen die zunächst 70 Teilnehmer den Braunschweiger Bereich. Begleitet durch Polizeikräfte ging die Fahrt über Scheppau, Glentorf, Heiligendorf und Hattorf in Richtung Wolfsburg. Zwischendurch verließen bereits immer wieder vereinzelte Teilnehmer den Korso und traten den Heimweg an.

Die Fahrt wurde für eine Zwischenkundgebung und kleinere Pausen ein paar Mal kurzzeitig unterbrochen. Westliche Bereiche des Stadtgebietes Wolfsburg wurden ohne Zwischenfälle passiert und der Fahrradkonvoi fuhr letztlich nach Warmenau, um dort in der Nähe des geplanten Trinity-Werks gegen 17:15 Uhr mit den letzten verbliebenen 55 Teilnehmern eine Abschlusskundgebung abzuhalten. Die Versammlung wurde um 17.30 Uhr durch den Versammlungsleiter für beendet erklärt.

Durch Pressemeldungen und Rundfunkdurchsagen sowie Bedienung der Sozialen Medien hatte die Polizei auf den Fahrradkorso und damit verbundene mögliche Verkehrsbehinderungen im Vorfeld hingewiesen.

Die Polizei zog eine positive Bilanz und war mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell