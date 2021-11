Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211119-3: Einsatzfahrt eines Rettungswagens erschwert - Zeugen gesucht

Hürth/Kerpen (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer soll die Besatzung einer Rettungswagenbesatzung während einer Einsatzfahrt genötigt haben.

Am Freitagmittag (19. November) ist es auf der Kreisstraße 50 zwischen Berrenrath und Weiler zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Verletzten gekommen. Zur Versorgung des Verletzten wurde um 12.40 Uhr eine Rettungswagenbesatzung von der Feuerwache Hürth entsandt. Auf der Industriestraße in Höhe der Einmündung zur Wendelinusstraße trafen die Rettungskräfte auf einen vorausfahrenden VW Tiguan-Fahrer, der trotz deutlich sichtbarem Blaulicht und Martinshorn keinen Platz machte und über einen längeren Verlauf hinweg vorausfuhr. Andere Verkehrsteilnehmer machten aufgrund der Sonder- und Wegerechte Platz. Der Fahrer des Tiguan soll sein Fahrzeug zum Teil erheblich beschleunigt haben und in den Gegenverkehr gefahren sein, um anhaltenden Fahrzeuge zu überholen. Als der Vorausfahrende abbremsen musste, überholte der Rettungswagen. Dabei soll der Tiguan-Fahrer die Besatzung durch seine Fahrweise weiter bedrängt haben. An der Unfallstelle hielten beide Fahrzeuge an und die Rettungskräfte sprachen den Verkehrsteilnehmer auf sein Verhalten an. Neben verbalen Aussetzern soll der Mann den Mittelfinger gezeigt haben. Im Anschluss daran habe sich der Fahrer in seinen Wagen gesetzt und sei davongefahren. Nach getaner Arbeit suchten die Rettungskräfte das Verkehrskommissariat in Hürth auf und erstatteten Anzeige.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Das Verkehrskommissariat erhofft sich die Meldung weiterer Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet, beziehungsweise bei den Überholvorgängen beteiligt waren. Diese Zeugen werden gebeten, sich unverzüglich an die Beamten des Verkehrskommissariates unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell