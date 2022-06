Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Schule; Schneverdingen: Pedelec an KGS gestohlen; Soltau: Pkw-Scheibe eingeschlagen; Soltau: Feuerlöscher auf Lkws entleert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.06.2022 Nr. 1

20.06 / Einbruch in Schule

Walsrode: Einbrecher verschafften sich von Sonntag auf Montag an der Sunderstraße Zugang zum Gymnasium Walsrode und entwendeten eine bislang unbestimmte Zahl an IPads sowie Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen sowie zum Verbleib des Stehlguts nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

20.06 / Pedelec an KGS gestohlen

Schneverdingen: Ein Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 2.500 Euro entwendeten Unbekannte am Montagmorgen, zwischen 09.30 und 12.50 Uhr. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer der KGS Schneverdingen abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

20.06 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Soltau: Bei einem Pkw der Marke Skoda, der am Wiedinger Weg abgestellt war, schlugen Unbekannte am Montag, zwischen 12.00 und 17.45 Uhr die Beifahrerscheibe ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

20.06 / Feuerlöscher auf Lkws entleert

Soltau: In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen entleerten Unbekannte zwei Feuerlöscher auf Lkws, die auf dem Gelände eines Autohändlers an der Lüneburger Straße abgestellt waren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

20.06 / Transporter übersehen: eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter (Foto anbei)

Buchholz / A7: Am Montagvormittag, gegen 09.55 Uhr kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, Gemarkung Buchholz zu einem Verkehrsunfall, mit zwei Verletzten. Ein 35jähriger Lkw-Fahrer wechselte zum Überholen den Fahrstreifen und übersah dabei einen Kleintransporter, der auf dem mittleren von drei Fahrstreifen fuhr. Der 65jährige Fahrer konnte trotz Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit der rechten Fahrzeugfront gegen den Sattelauflieger des Lkw. Seine 61jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen nachgeführt. Zur Bergung und Luftrettung musste die Autobahn in Richtung Hamburg für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

