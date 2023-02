Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 50-Jähriger springt auf die Fahrbahn und gefährdet den Straßenverkehr - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Am 11.02.2023 im Zeitraum zwischen 15:57 Uhr und 16:30 Uhr kam es zu mehreren Anrufen von Verkehrsteilnehmern bei dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei, welche eine männliche Person auf der Fahrbahn der Ludwigshafener Straße auf Höhe der dortigen Kleingartenanalage meldeten. Der Mann trug hierbei eine auffällige pink-blaue Perücke. Immer wieder sprang der 50-Jährige auf die Straße, sodass er sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die anfahrenden Verkehrsteilnehmer mussten dem 50-Jährigen ausweichen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann vor Ort antreffen und stellte fest, dass sich dieser in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde im Nachgang in medizinische Behandlung überstellt.

Aktuell hat die Polizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und weitere Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden, unter: 0621-174 3310.

